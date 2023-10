FORMELLO – Immobile a mezzo servizio, Castellanos è pronto. Dubbio fra Pellegrini e Hysaj

Vigilia piena di insidie per la Lazio fra Ciro Immobile e Danilo Cataldi. Il centravanti comincia con i compagni le prove tattiche per poi lasciare il terreno di gioco al centrocampista che non aveva svolto il lavoro iniziale con la squadra. Il capitano biancoceleste non è al 100% e probabilmente sarà convocato ma rimarrà in panchina. Spazio quindi all’argentino al centro del reparto offensivo con la conferma di Felipe Anderson e Zaccagni. Ha sperato in una chances Pedro ma non ha i novanta minuti nelle gambe e Sarri vuole tenerlo come risorsa a gara in corso. In mezzo al campo ha convinto il trio visto a Milano nella prima parte di gara con Guendouzi e Luis Alberto ai lati di Nicolò Rovella. L’ex Monza sta trovando continuità anche se rimane aperto il ballottaggio con Cataldi per l’Atalanta. Altro dubbio è in difesa sulla corsia mancina con Pellegrini favorito su Hysaj mentre sulla fascia destra toccherà a Marusic. Al centro della retroguardia confermata la coppia Patric-Romagnoli davanti Provedel. Il centrale spagnolo al momento è in vantaggio su Casale. Si è rivisto in campo con la squadra anche Toma Basic.

