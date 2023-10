Il Tempo | Lazio, prevendita tiepida: venduti solo 7.000 biglietti

Come riportato da Il Tempo, la vendita dei biglietti contro l’Atalanta non è decollata: a ieri sera erano circa 7 mila i tagliandi venduti per l’ultimo match prima della sosta per le nazionali. L’obiettivo quindi è quello di arrivare ai 40 mila presenti per lo scontro diretto in chiave risalita (biglietti cari, 40 euro curve e distinti). La speranza della società è che il dato possa impennarsi nelle ore precedenti al fischio d’inizio. La Lazio, con il morale alto dopo il successo europeo, cercherà di sfruttare questo slancio mentre è alla ricerca di continuità campionato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: