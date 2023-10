Il Tempo | Rebus Ciro, c’è Castellanos

Come riportato da Il Tempo, Immobile è affaticato e salta la Nazionale, per lui c’è l’ipotesi di partire dalla panchina ma il giocatore proverà a recuperare per la sfida di domani contro l’Atalanta. Al suo posto è pronto Castellanos anche se resiste l’ipotesi Felipe Anderson «falso nove» come la passata stagione.

Sarri deciderà dopo la rifinitura.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: