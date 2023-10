La Repubblica | Immobile in panchina e salta la Nazionale

Come riportato dal Corriere della Sera, la scorsa settimana il sito «l’Ultimo uomo» ha pubblicato un articolo titolato «Atlante delle lamentele degli allenatori». Nel disegno, in primo piano, c’era Sarri con una lacrima sotto l’occhio sinistro. Una delle ultime battaglie del Comandante riguardava il calendario iniziale della Lazio: «È incredibile che la seconda classificata dello scorso campionato affronti Napoli, Juventus e Milan nelle prime 4 trasferte. Un mio amico statistico mi ha detto che è praticamente impossibile. Penso che non sia casuale».

Nelle prime 7 giornate le avversarie dei biancocelesti hanno totalizzato 83 punti, e per fare il confronto con le italiane impegnate in Europa ecco le altre somme: 65 punti per le avversarie di Atalanta e Fiorentina, 62 per quelle del Milan, 58 per le sfidanti di Inter, Napoli e Roma. Più i 57 punti delle 7 avversarie dell’unica grande, la Juventus, che non fa le coppe.

Un calendario peggiore della Lazio, con questo metodo di calcolo, l’hanno avuto finora solo Cagliari (avversarie da 86 punti) e Sassuolo (85). Ma mettendo dentro anche questa giornata, e sommando i punti delle rispettive avversarie dopo 7 partite, la Lazio passerebbe in testa: 96 punti per le sue sfidanti e per quelle del Sassuolo. Perché domani arriva la pericolosissima Atalanta: contro cui i biancocelesti hanno ottenuto solo 3 pareggi e 3 sconfitte all’Olimpico dopo un 2-1 del gennaio 2017, quasi 7 anni fa.

