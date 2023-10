Provedel sul gol all’Atletico Madrid: “Sapevo dove Luis Alberto avrebbe messo la palla”

A Sportweek Ivan Provedel ha parlato del suo gol contro l’Atletico Madrid in Champions League. Queste le sue parole:

“Per me quella sera era già fantastico esserci. Volevo solo giocare e godermela fino in fondo, giocare in questa competizione è il sogno di qualsiasi calciatore. Sul gol ho dato un’occhiata alla panchina, mi hanno detto che mancavano pochi secondi, così sono andato. Dopo l’angolo e la ribattuta c’è stato il cross di Luis Alberto. Sapevo dove l’avrebbe messa perché in allenamento quelle traiettorie le studio da portiere. Così ho fatto il movimento giusto”.

