Serie A, il Bologna pareggia in rimonta in casa dell’Inter

Il sabato dell’ottava giornata di Serie A Tim si è aperto con Inter-Bologna, match delle 15,00. I padroni di casa sono partiti subito bene e dopo 4 minuti sono andati in vantaggio con Acerbi; il raddoppio è arrivato al 13′ con Lautaro Martinez. I bolognesi però restano in partita e, prima Orsolini accorcia le distanze trasformando un penalty (19′), poi Zirkzee acciuffa il pari al 52′. Al 60′ Sanchez si è visto annullare un gol per fuorigioco.

