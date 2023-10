SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta

Dopo la straordinaria vittoria in rimonta e all’ultimo respiro al Celtic Park in Champions League, la Lazio si prepara a ospitare l’Atalanta all’Olimpico. Anche la squadra di Gasperini è reduce da un duro impegno europeo: la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Dunque, duplice esame per il tecnico della Dea così come per i biancocelesti di Maurizio Sarri.

I capitolini hanno conquistato appena due vittorie in campionato e vengono dalla sconfitta di San Siro contro il Milan per 2-0, mentre nessun goal tra Atalanta e Juventus nella gara dello scorso turno giocata al Gewiss Staidum.

L’ATALANTA – La Lazio è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A con due vittorie e due pareggi, dopo che aveva perso quattro dei cinque precedenti. Nell’ultima gara giocata all’Olimpico, però, ad imporsi fu proprio l’Atalanta, l’11 febbraio scorso, con le reti di Zappacosta e Højlund.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2) – Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

LA STELLA – Gianluca Scamacca è uno dei giocatori chiave dell’Atalanta, grazie alla sua imponente statura e alla sua forza fisica, si fa notare quando gioca con le spalle alla porta e agisce come un punto di riferimento cruciale. Inoltre, dimostra grande destrezza anche nella zona centrale del campo, dove è in grado di controllare e dirigere con precisione i passaggi lunghi provenienti dalla difesa, facilitando così l’avanzata dei suoi compagni di squadra. Nonostante sia tornato a disposizione dopo l’infortunio, Gasperini potrebbe farlo partire dalla panchina.

