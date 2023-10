Gol e assist per Castellanos, la Lazio lo celebra sui social – FOTO

La Lazio vince la sfida contro l’Atalanta per 3-2, grazie alle reti di Castellanos, De Ketelaere (autogol) e Vecino. Ottima prestazione per il Taty che ha collezionato nu gol, il suo primo in biancocelesti, ed un assist per la rete dalla vittoria di Vecino. La Società biancoceste ha voluto omaggiarlo sui propri canali social ufficiali con un post:

