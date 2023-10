La Repubblica | Expo 2030 sulle maglie biancocelesti già il 21 ottobre contro il Sassuolo

Alle ore 13 di oggi domenica 8 ottobre la Lazio Primavera ospita la Juventus Primavera. L’ultimo scontro tra le due squadre risale a quasi due anni fa: era il primo dicembre del 2021 quando i bianconeri ospitarono i biancocelesti per la sfida di Coppa Italia, vinta dai padroni di casa per 1-0. La Lazio, allora allenata da Alessandro Calori, era in Primavera 2 e vi sarebbe rimasta anche la stagione successiva, quella della grande scalata verso la massima serie.

LAZIO – I biancocelesti vivono un buon momento di forma, tanto in campionato, dove la vetta dista solo 3 punti, quanto anche nelle altre competizioni. In Coppa Italia il Cosenza è stato facilmente superato due settimane fa mentre nella Youth League, nonostante il pareggio in casa del Celtic, si sono visti dei passi importanti da parte dei ragazzi di Sanderra. La Lazio ha infatti avuto il controllo del gioco per gran parte del tempo e diverse occasioni che andavano sfruttate meglio, prima di subire il calcio di rigore a una manciata di minuti dal termine. La squadra c’è, gira ed è tornata ad essere una realtà sempre più consolidata. La sfida contro la Juventus sarà importante anche per la conferma, contro una squadra comunque difficile e che dista 4 punti dai biancocelesti. La Lazio potrebbe, infatti, ritrovarsi solamente a +1 sui bianconeri in caso di sconfitta.

JUVENTUS – Gli avversari dei biancocelesti, d’altra parte, non provengono da un momento buono. Bottino magro nelle ultime tre partite, con le sconfitte contro l’Empoli in casa per 2-3, il Milan per 3-0 in trasferta e ancora il 2-3 in casa contro l’Hellas Verona. Una serie di sconfitte che, di fatto, ha compromesso un ottimo avvia segnato dalle vittorie per 3-1 e 0-3 rispettivamente contro Cagliari e Lecce. Un avvio che aveva fatto ben sperare i bianconeri che, però, si sono subito ridimensionati con la serie di tre sconfitte da cui ora tenteranno inevitabilmente di rialzarsi. Nelle fila bianconere il giocatore da temere è sicuramente Anghelé, attaccante che in questo avvio di campionato ha messo a segno ben 4 gol nelle prime 5 partite.

