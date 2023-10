Lazio-Atalanta, all’Olimpico l’ultima vittoria in Serie A è arrivata nel 2017: i numeri

Marchetti tra i pali, Bastos, De Vrij e Radu a comporre il terzetto difensivo; Felipe Anderson, Biglia, Parolo e Lulic i quattro a centrocampo: Milinkovic-Savic e Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile. Questa la formazione scelta da Simone Inzaghi per battere l’Atalanta di Gasperini nel lontano 15 gennaio 2017: considerando la sola Serie A, questa è stata l’ultima vittoria della Lazio all’Olimpico contro gli uomini di Gasperini.

Dopo il successo contro il Celtic arrivato in pieno recupero con il colpo di testa di Pedro, gli uomini di Sarri sono attesi dalla sfida con l’Atalanta, in programma oggi alle 15.00. Con Maurizio Sarri in panchina la Lazio non è ancora riuscita a battere la squadra di Gasperini davanti al pubblico biancoceleste, ma la striscia negativa casalinga va avanti da diverse stagioni. Dopo il successo del 2017, arrivato per 2-1 con i gol di Milinkovic-Savic e Immobile, la Lazio ha inanellato un bilancio fatto da tre pareggi e tre sconfitte. Il digiuno di vittorie inizia nel 2018, quando Caicedo rispose all’iniziale vantaggio bergamasco firmato da Musa Barrow, per l’uno a uno finale. A maggio 2019 arrivò invece il successo atalantino: dopo il gol di Parolo arrivato al terzo minuto, Papu Gomez e compagni ribaltarono grazie ai gol di Zapata, Castagne e all’autogol di Wallace per l’uno a tre finale. A ottobre 2019 a dir poco rocambolesca fu la sfida dell’Olimpico, che vide Immobile e Correa protagonisti di un’incredibile rimonta: se dopo il primo tempo l’Atalanta tornò negli spogliatoi avanti di tre reti, grazie alla doppietta di Muriel e al gol di Gomez, la Lazio riuscì a rimontare i tre gol con due rigori di Immobile e il gol di Correa per il 3-3 finale, dando il via ad una striscia di risultati che portò i biancocelesti ai vertici della classifica prima dello stop Covid. Le successive tre sfide videro ancora l’Atalanta vincente: il 30 settembre 2020 venne recuperata la prima giornata di campionato, in cui gli orobici si imposero per 1-4, con i gol di Gosens, Hateboer, e la doppietta di Gomez. A poco servì la rete dell’uno a tre di Caicedo. Al primo anno dell’era Sarri fu molto l’equilibrio nella sfida di Roma, in una gara terminata 0-0 in cui Zaccagni sfiorò il vantaggio colpendo un palo. Diverso l’esito dello scorso anno, in cui la Lazio perse per 0-2 davanti ai propri tifosi: Zappacosta e Hojlund firmarono la vittoria per l’Atalanta, poco prima che i biancocelesti iniziassero la propria corsa verso il secondo posto e la Champions League.

Dopo sei anni stagioni fatte di pareggi e sconfitte, la Lazio proverà a sfatare il tabù in momento quanto mai delicato in termini di classifica: dopo la vittoria arrivata in terra scozzese, sarebbe di vitale importanza per i biancocelesti portare a casa tre punti, cercando di trovare punti e continuità per risalire la china anche in campionato.

