Lazio-Atalanta, Castellanos nel post: “Felice di questo primo gol all’Olimpico, era una partita difficile…”

Al termine dell’ottava giornata di campionato della Lazio contro l’Atalanta, che vede la vittoria dei biancocelesti con 3 reti, Taty Castellanos parla ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

“Un emozione bella, una partita emozionante per tutti. Sono felice di questo primo gol all’Olimpico… era una palla difficile. L’Atalanta giocava bene, ora dobbiamo pensare a lavorare ancora. Il gol di Pedro in Champions ci ha aiutato, venivamo da una partita difficile. Dobbiamo sempre migliorare e sfruttare i momenti”.

Di seguito il suo intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Sono molto contento del mio primo gol, un’emozione bella con questa maglia, sul nostro campo e stadio davanti ai nostri tifosi. Ruolo vice-Immobile? Ciro è estremamente importante per noi, è il nostro capitano sono molto contento di allenarmi e imparare da lui, è una sana rivalità, vedremo chi potrà giocare, darò il massimo per questa maglia.Non posso parlare di Ciro con tutti questi gol in carriera, non posso paragonarmi a lui. Taty Mask? E’ qualcosa che ho iniziato a fare in Uruguay con i miei amici, non ha un significato particolare, mi piace farla. Quante parole so in italiano? Sto imparando, parlo ancora male, devo lavorare su quello”.

Poi le parole dell’argentino a DAZN:

“Il gol? un’emozione strepitosa, avevo molta voglia di festeggiare con la mia gente il mio primo gol con la Lazio. Mi chiedono di attaccare la profonidtà, soprattutto con squadre che ci vengono a prendere così alte. Lavorare con Sarri può aiutarmi molto anche per crescere e il mio futuro. Immobile è il nostro capitano, lo aspettiamo, perché ci serve. La nostra è una competizione bella e sana. Con l’italiano? Va benino. Capisco tutto, lo mastico: ‘Forza Lazio!”.

