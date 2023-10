Lazio-Atalanta, Felipe Anderson mai a segno con i bergamaschi all’Olimpico

Oggi alle 15.00 Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Con entrambe le squadre reduci da una vittoria esterna nel turno europeo appena concluso, la sfida odierna potrebbe consentire alle due squadre di arrivare alla sosta con un risultato importante: da una parte la Lazio e la sua ricerca di un’identità in campionato, dall’altra l’Atalanta reduce dal pareggio casalingo arrivato contro la Juventus. In un inizio stagionale che ha visto un rendimento a dir poco altalenante da parte dei biancocelesti, Maurizio Sarri ha bisogno di ritrovare parte delle certezze che avevano elevato il rendimento del gruppo nel corso della passata stagione. Tra queste c’è sicuramente Felipe Anderson, che ha parlato ieri del match contro una squadra affrontata più e più volte: “L’Atalanta è Loro molto aggressiva, gioca a tutto campo, uomo contro uomo. Li conosciamo bene. Sono sicuro che il mister ci aiuterà a fare una grande partita“. Parole chiare quelle del brasiliano, che oggi affronterà gli orobici per la tredicesima volta con la maglia della Lazio. Quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte recita il suo bilancio contro la squadra di Gasperini, prestazioni condite da tre assist e un gol. La rete arrivò proprio lo scorso anno, in una delle gare manifesto dell’era Sarri da due anni a questa parte, quando la Lazio orfana di Immobile si impose per 2-0 al Gewiss Stadium, con Felipe Anderson che chiuse la gara con il raddoppio messo a segno nel secondo tempo: “Fu una gara da squadra, movemmo la palla velocemente, come ci chiede sempre il mister. A fine partita ero felice. Sul ruolo ho avuto la fortuna di imparare da Immobile i movimenti giusti per aiutare la squadra“.

In attesa di capire quale sarà il tridente che scenderà in campo nel pomeriggio, considerata l’assenza di Ciro Immobile nella lista dei convocati, Felipe Anderson sarà uno dei calciatori investiti della responsabilità di tirare fuori la Lazio da questa carestia di risultati: troppo pochi sette punti nelle prime sette gare, per una classifica enormemente viziata dai passi falsi iniziali con Lecce e Genoa. Per un Felipe che al momento ha fatto registrare già tre assist in questa Serie A, il brasiliano non è ancora andato a segno in campionato, e mai è riuscito a farlo contro l’Atalanta nelle sfide dell’Olimpico: uno stimolo in più per cercare di sovvertire il negativo inizio stagionale del gruppo.

