Lazio-Atalanta, Isaksen nel post: “Non siamo caduti ma abbiamo continuato a lottare…”

Al termine dell’ottava giornata di campionato della Lazio contro l’Atalanta, che vede la vittoria dei biancocelesti con 3 reti, Isaksen parla ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “Vittoria molto importante. Sono felice che non siamo caduti al pareggio ma abbiamo continuato a lottare. É stata una bella settimana, sono ancora contento dei 3 punti ottenuti, dobbiamo continuare cosi. É un bel momento per noi adesso. Sono felice di mostrare il vero Isaksen, sfortunatamente non ho ancora mostrato il meglio di me ma ci sarà occasione. Ci fidiamo del gruppo”.

