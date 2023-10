Lazio-Atalanta, Romagnoli: “È fondamentale vincere”

Tra poco meno di un’ora inizierà Lazio-Atalanta. Ai microfoni di Lazio Style il difensore biancocleste Alessio Romagnoli ha presentato la gara: “Servono i tre punti per mettere a posto le cose in campionato, dobbiamo recuperare tanto. Oggi è fondamentale vincere. Come si battono? Facendo una grande partita, correndo tanto, stando corti, giocando la palla; sappiamo che sono molto aggressivi, dobbiamo muovere la palla e cercare di trovare gli spazi. Il mio esordio con l’Atalanta? Oggi sono invecchiato e maturato, sono passati più di 10 anni. È stata una bella emozione all’epoca ma ora sono concentrato su questa partita”.

