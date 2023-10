Lazio-Atalanta, Sarri nel post: “I cambi ci hanno dato nuovo vigore, in difesa ci vediamo meno”. Su Vecino e Castellanos…

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta, conclusasi con il risultato di 3-2 .

Queste le sue parole:

“Vecino in questa stagione ci sta risolvendo diverse problemi. Veniva dalla prestazione europea, per questo ho deciso di concedergli solo uno spezzone. E che spezzone. Abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissimo livello, dispiace perché in quella mezz’ora il risultato poteva essere molto più rotondo. Oggi l’obiettivo primario era la sopravvivenza, in campo facevano 50 gradi. I cambi ci hanno dato nuovo vigore e abbiamo ripreso la gara. Luis Alberto oggi ha giocato un po’ affaticato agli adduttori, nel secondo tempo ho visto che giocava un po’ affaticato e ho deciso di toglierlo. Zaccagni? L’ho tolto per un problema alla caviglia, speriamo bene. Castellanos sta crescendo, ha ancora margini. È un ragazzo di grande temperamento. Secondo me può migliorare ancora. Data la forza della difesa non è che abbiamo poi concesso tanto. Soffriamo sui cross e sulle palle alte. Mi sembra che rispetto alle prime giornate stiamo concedendo meno. Speriamo che questo ci porti a ritrovare solidità difensiva. Dal punto di vista dei valori umani è un gruppo di grandissimo livello. Riguardo le reazioni mentali possiamo ancora migliorare”.

Questo l’intervento del tecnico ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Abbiamo fatto i primi 30 minuti su livelli altissimi… c’erano i margini per chiudere la partita. Dispiace aver preso il gol del 2-2 quando la partita sembrava essere sotto controllo. Vecino é uno su cui puoi fare affidamento, é un giocatore importante. Taty é un giocatore in crescita, caratterialmente molto forte…

Nelle ultime 8 partite abbiamo fatto trasferte e partite in casa con squadre difficil facendo 14 punti…le difficoltà che stiamo incontrando mi sembrano esagerate”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: