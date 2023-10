Lazio-Atalanta, Tony D’Amico: “Oggi ci aspetta un’altra partita difficile”

90’+ 8 – Termina senza reti la gara del Fersini. Pareggio tra Lazio e Juventus.

90’ – Concessi 6 minuti di recupero.

72’ – Cooling break.

70’ – Ammonizione per Di Tommaso.

55’ – Occasione Lazio: Sana mette in mezzo un ottimo pallone che non viene colto però da nessuno.

46’ – Inizia il secondo tempo.

TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45′ – Assegnati 2 minuti di recupero.

42′ – Occasione per Milani: la sua punizione è stata bloccata dal portiere senza problemi.

33′ – Altra grande occasione per la Lazio sempre con Napolitano: la piazza bene, ma Vinarcik è attento.

32′ – Tocco di Napolitano per Sana in occasione di un contropiede ma la difesa è attenta: l’attaccante sarebbe stato a tu per tu col portiere.

25′ – Cooling break.

17′ – Punizione per Gonzalez: il portiere avversario blocca.

6′ – Grande occasione per Napolitano, che non sorprende il portiere a tu per tu con quest’ultimo.

1’ – Partiti!

Alle ore 13 la Lazio Primavera scenderà in campo contro la Juventus.

Qui di seguito le formazioni:

LAZIO – Magro, Bordon, Milani, Bedini, Sana Fernandes, Di Tommaso, Napolitano, Ruggeri, Yordanov, Dutu, Gonzalez.

A disp.: Renzetti, Petta, D’Agostini, Serra, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Marini, Cappelli, Nazzaro, Farcomeni.

All.: Stefano Sanderra.

JUVENTUS – Vinarcik, Martinez, Vacca, Ripani, Anghele, Turco, Pagnucco, Florea, Bassino, Gil, Pugno.

A disp.: Zelezny, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Savio, Giorgi, Scienza, Ngana, Owusu, Crapisto.

All.: Paolo Montero.

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. di Siena)

Assistenti: Vincenzo Pedone – Rodolfo Spataro

