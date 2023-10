Lazio-Atalanta, Vecino: “Vittoria fondamentale per tornare in zona Champions, ma la stagione è lunga”

Il centrocampista della Lazio Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta, conclusasi con il risultato di 3-2.

Queste le sue parole:

“Partita difficile per noi, abbiamo fatto la prima mezz’ora molto bene, poi ci siamo fatti pareggiare ma portiamo 3 punti a casa e questo era importante. Questa vittoria è fondamentale per noi per tornare in corsa per i posti Champions. Abbiamo fatto una grande partita nella prima mezz’ora, dobbiamo giocare così per tutti i 90 minuti. I risultati aiutano, quando non arrivano i 3 punti si perde fiducia. Abbiamo una buona squadra, abbiamo ricambi di qualità e speriamo di tornare perché la stagione è ancora lunga”.

