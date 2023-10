MOVIOLA – Orsato permissivo nella prima fase di gioco: mancano dei gialli

Quest’oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico si è giocata la gara tra Lazio e Atalanta. L’arbitro designato per la sfida è Daniele Orsato. La sua direzione di gara non ha visto particolari eventi ma è contrassegnata, in una prima fase, da elevata permissività nei confronti delle ammonizioni verso gli ospiti. Non ci sono stati, infatti, cartellini gialli in un contesto di gioco segnato, tuttavia, da poca cattiveria. La prima ammonizione è, infatti, arrivata nel secondo tempo nei confronti di Ruggeri, giusto, per un fallo su Isaksen che lo aveva superato al limite dell’area, oltre al rosso dato a Maurizio Sarri. Qualche protesta un occasione di un possibile calcio di rigore su Kamada, ma il contatto è stato troppo leggero per essere considerato falloso. Sul finale manca qualche fischio, per dei contatti fallosi, a favore dei biancocelesti.

