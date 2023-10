SERIE A | Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Quest’oggi torna in campo la Lazio. Dopo il successo in Champions in casa del Celtic, i biancocelesti tornano all’Olimpico, per affrontare l’ultimo match prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Nella Capitale arriva l’Atalanta, reduce dallo 0-0 in campionato contro la Juventus, ma anche lei dalla vittoria per 1-2 in Europa League contro lo Sporting Lisbona.

In vista della gara in programma alle ore 15:00, valevole per l’ottava giornata di Serie A, ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

