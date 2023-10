Zaccagni e Provedel non andranno in Nazionale

Quest’oggi, oltre alla vittoria della Lazio, sono scese in campo anche il Monza contro la Salernitana alle ore 12, il Frosinone contro il Verona alle 15 in contemporanea con la Lazio e la Roma a Cagliari.

Monza-Salernitana è terminata con una vittoria per i padroni di casa: un secco 3-0 con i gol di Colpani, Vignato e Pessina. Poco da fare per Candreva e compagni, che si sono arresi a una prestazione importante da parte della squadra di Palladino. Il Frosinone continua a sognare: dopo la buona striscia dei ragazzi di Di Francesco, ancora una vittoria: Reinier e Soulè hanno infatti sigillato i tre punti contro l’Hellas che ha trovato l’unico gol al 94esimo con Djuric. Alle 18 è invece scesa in campo la Roma contro il Cagliari vincendo per 4-1 con le reti di Aouar, Lukaku, Belotti e ancora Lukaku. Per i padroni di casa Nandez ha realizzato un calcio fi rigore a 10 minuti dal termine.

