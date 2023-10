Serie A, due giocatori della Lazio nel best XI dell’ultima giornata

L’ex difensore della Lazio, in biancoceleste dal 2005 al 2010, pochi giorni fa è tornato a Roma e non poteva mancare una visita allo Stadio Olimpico con, ovviamente, la Lazio in campo. “Stadio Olimpico a Tifare Lazio con mio fratello, che emozione !” ha scritto l’ex difensore biancoceleste. Molti i ricordi che tornano in mente.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: