Supercoppa Italiana, scelte date e luogo degli incontri: il calendario della Lazio

L’ottava giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la vittoria della Fiorentina per 1-3 in casa del Napoli. La Lazio, nel turno numero otto di campionato, ha conquistato tre punti importanti, in chiave classifica, battendo per 3-2 l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma.

Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per l’8° giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, è presente un calciatore della Lazio: si tratta di Valentín “El Taty” Castellanos. Il numero 19 biancoceleste, contro la squadra di Gasperini, ha trovato il suo primo gol con la maglia della Lazio, ma è stato decisivo anche nell’azione del gol vittoria che porta la firma di Matias Vecino, visto che è stato l’autore dell’assist di testa per il centrocampista uruguaiano.

La formazione completa per l’8° giornata di Serie A (4-4-2): Di Gregorio (Monza); Karsdorp (Roma), Gatti (Juventus), Acerbi (Inter), Parisi (Fiorentina); Soule (Frosinone), Colpani (Monza), Paredes (Roma), Reinier (Frosinone); Lukaku (Roma), Castellanos (LAZIO).

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/RBNGqKWI9T — WhoScored.com (@WhoScored) October 9, 2023

