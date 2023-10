Il Messaggero | Sarri verso la squalifica ma giura di non aver insultato Orsato

Come riportato da Il Messaggero, il rosso diretto rimediato dal tecnico biancoceleste nella scorsa partita contro l’Atalanta lo porterà alla squalifica nella prossima giornata di campionato contro il Sassuolo. Potrebbero essere più sfide nel caso in cui il direttore di gara deciderà di riportare gli insulti nel referto (oggi le decisioni del Giudice). Tuttavia, Sarri sostiene di non aver insultato Orsato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: