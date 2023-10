Il Tempo | Immobile ok: non c’è lesione. Domani ripresa

Come riportato da Il Tempo, Ciro Immobile ieri si è sottoposto a una risonanza: semplice affaticamenti ai flessori. Sarà gestito in queste due settimane per ritrovare forma e integrità fisica in vista di un altro ciclo di partite ravvicinate fino al nuovo stop di metà novembre (sei gare in ventuno giorni, quattro di campionato e la doppia decisiva sfida contro il Feyenoord in Champions League).

Da verificare anche l’evoluzione del problema alla caviglia di Zaccagni e quello all’anca di Provedel che hanno dovuto rinunciare all’Italia. Sarri ha concesso due giorni di riposo totale al gruppo, ripresa fissata domani pomeriggio. La squadra biancoceleste si allenerà fino a venerdì, poi altri due giorni di sosta per cominciare lunedì prossimo la settimana tipo di lavoro in vista del Sassuolo.

Mancheranno a Formello solo tre elementi: Vecino convocato dall’Uruguay, Marusic dal Montenegro e Hysaj dall’Albania. Mandas (Grecia) e Gila (Spagna) non sono stati chiamati dalle rispettive Under 21 per raggiunto limite d’età. Infine si va verso la probabile chiusura della trasferta di Rotterdam per i laziali così come gli olandesi non potranno venire il 7 novembre all’Olimpico.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: