Il Tempo | Rovella e Taty per Sarri

Come riportato da Il Tempo, Rovella e Taty Castellanos sono stati protagonisti nel successo contro i bergamaschi. Il centrocampista è piaciuto in entrambi le fasi, ha dato consistenza al reparto con almeno tre uscite importanti (due a sinistra e una a destra) per coprire i buchi che si erano aperti nella difesa biancoceleste ancora alla ricerca della sua versione migliore.

Qualcosa si era intravisto già contro il Torino e a Milano, domenica la conferma che può essere un fattore se riuscirà a mettersi al servizio di Luis Alberto che di fatto è il regista della squadra.

Segnali positivi anche dal Taty Castellanos. Sarri può sorridere, finalmente ha trovato una valida alternativa a Immobile. Alla fine della gara i dati confermano l’abilità nei duelli con dirimpettai bergamaschi (7 su 13 vinti, 4 su 9 di testa). Un’ottima base di partenza, con la sensazione che anche Isaksen e il più stagionato Kamada torneranno utili. E poi c’è Guendouzi, un cavallo di razza che certifica il buon mercato della Lazio aspettando il verdetto definitivo del campo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: