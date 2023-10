Il Tempo | Spalletti precetta Zaccagni e manda un messaggio a Sarri

Come riportato da Il Tempo, il ct dell’Italia mette in chiaro i suoi concetti, ammonisce i giocatori, prova ad ammansire i club. «La Nazionale deve stare a cuore a tutti, anche a lui. Ha detto una cosa corretta quando, riferendosi al sottoscritto, ha affermato più me ne lascia a casa, più sono contento. Anche io quando ero allenatore di club mi ritrovavo sempre con qualcuno che tornava con qualche problema, soprattutto se dovevano fare 15-16 ore di viaggio. Il commento è che noi i giocatori non vogliamo rimandarli indietro peggiorati, ma migliorati».

Il messaggio di Spalletti ai naviganti è chiaro e preciso, tanto più quando parla dei singoli giocatori. «Zaccagni ha una caviglia fasciata, non potevo obbligarlo a viaggiare per venire qui. Il suo club lo visiterà di nuovo poi chiamerò il ragazzo: se sta meglio e viene volentieri chiaramente lo portiamo con noi, se lui appare titubante allora sta a casa. Non vogliamo giocatori qui per forza, se vogliono stare a riposo o in vacanza ce lo dicano e noi prendiamo atto, non vogliamo a che fare con chi non ha a cuore le sorti della Nazionale».

Le prossime due sfide contro Malta e Inghilterra saranno determinanti per la qualificazione ai prossimi Europei.

