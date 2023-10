La Repubblica | Svolta Sarri, ha un tesoro in panchina. Ma nuove tensioni con la Nazionale

Come riportato da La Repubblica, Sarri non ha mai amato il turnover, ma quest’anno la rosa è più profonda e il tecnico ne sta approfittando: contro l’Atalanta sono stati decisivi i cambi e i nuovi. Castellanos è stato il migliore in campo e farà di tutto per restare titolare anche dopo la sosta contro il Sassuolo, anche se Immobile dovrebbe tornare disponibile: i controlli di ieri, infatti, hanno escluso lesioni per il capitano, alle prese solo con un affaticamento ai flessori.

Poi toccherà a Sarri scegliere, tenendo conto che il mercoledì successivo c’è il Feyenoord in Champions. Intanto ennesima polemica con la Nazionale. Spalletti se l’è presa con Sarri: «Ha detto: dei miei, più il ct ne lascia a casa e più sono contento. Ma la Nazionale deve stare a cuore a tutti, anche a lui». Altra frecciata sull’infortunio di Zaccagni: «Magari la Lazio non vuole, ma se il ragazzo intende venire lo portiamo. Se invece è titubante, resta a casa». L’attaccante ha la caviglia destra gonfia e quindi non andrà. Solo tre giocatori sono via con le nazionali: Marusic, Hysaj e Vecino.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: