Leggo | Esordio da favola di Castellanos. In Argentina pensano alla convocazione

Come riportato da Leggo, l’esordio da favola di Castellanos ha entusiasmato i tifosi della Lazio: in soli 90 minuti da titolare, l’attaccante ha segnato un gol e fornito un assist. In Argentina la sua prima rete con la maglia biancoceleste ha attirato l’attenzione: c’è la possibilità che venga convocato dalla Nazionale, secondo alcuni portali sportivi locali.

