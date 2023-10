Solo due brasiliani meglio di Felipe Anderson in Europa: il dato

Solo Firmino e Neymar meglio di Felipe Anderson in Europa, se consideriamo l’insieme dei giocatori brasiliani. Dal 2013, stagione in cui l’esterno della Lazio ha intrapreso il suo percorso in Europa proprio con la maglia biancoceleste, è stato coinvolto in 100 gol, suddivisi esattamente in 50 gol e 50 assist. Da quella stagione solamente i due giocatori prima citati hanno fatto meglio in Europa. Dei dati che gratificano uno dei giocatori chiave della Lazio di Maurizio Sarri.

