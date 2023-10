Il Tempo | Supercoppa in Arabia Saudita, cambia il calendario biancoceleste

Una sosta per le Nazionali fortunata, almeno per Sarri . “ Più me ne rimangono, più sono contento ”, aveva detto il tecnico domenica dopo la vittoria con l’Atalanta . Ed è stato accontentato, visto che partiranno solo in 3 per giocare con le proprie selezioni: Hysaj, Marusic e Vecino. Rispetto a settembre, dei cinque azzurri non andrà nessuno a Coverciano. Provedel e Zaccagni, gli unici due convocati, sono usciti malconci dalla sfida contro Gasperini. Immobile , out domenica, è fiori per un problema fisico. Romagnoli e Casale, invece, non sono stati proprio convocati. L’altra novità importante è Kamada : non andrà con il Giappone e rimarrà a Formello per migliorare il proprio feeling con il gruppo, cercando di accelerare il processo di inserimento nel mondo Lazio.

Rimarrà ovviamente a Formello Immobile, assente anche domenica con l’Atalanta per un problema ai flessori: nonostante non fosse neanche in panchina, la Nord lo ha omaggiato con uno striscione. Lunedì il capitano della Lazio – che aveva parlato con Spalletti prima delle convocazioni – ha svolto dei controlli che hanno escluso la presenza di lesioni. Un sospiro di sollievo. Si tratta quindi solo di un affaticamento per Ciro, lavorerà in modo differenziato fino all’inizio della prossima settimana. Poi, se non dovesse sentire dolore, aumenterà i carichi di lavoro. Non dovrebbero esserci problemi comunque per il suo rientro dopo la sosta, con la Lazio impegnata il 21 ottobre in casa del Sassuolo. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

