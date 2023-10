Lotito: “Sponsor Expo2030? Devo parlare con il Comitato organizzatore…”

Il presidente Claudio Lotito, a seguito della votazione in Aula del Senato di oggi, ha rilasciato dichiarazioni sulla possibilità di mettere il logo di Expo2030 sulle maglie della Lazio così da poter sostenere la candidatura della città di Roma per ospitare la manifestazione. Come riporta lnx.lazialita.com, le altre possibili sedi sono Busan (Corea del Sud) e Riyad (Arabia Saudita). Saranno 179 nazioni del Bie a decidere la città vincitrice tramite una votazione segreta che avrà luogo il 28 novembre 2023 a Parigi. Queste le parole del presidente: “Lo sponsor Expo2030? Devo parlare con il Comitato organizzatore. Alla ripresa del campionato vedremo se ci sono le condizioni per trasformare quelle considerazioni in un fatto concreto”.

