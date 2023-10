CdS | Rispetto a un anno fa Sarri è già in attivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio cresce e ha migliorato i propri dati statistici. Finora in campionato ha ottenuto 10 punti, frutto delle vittorie contro Napoli, Torino e Atalanta, più il pareggio con il Monza. L’anno scorso, nel calcolo delle stesse partite, ne aveva racimolati 6 piegando il Napoli in trasferta e il Monza in casa. Dunque, 4 punti in più per i biancocelesti rispetto allo scorso anno.

E in Champions un’altra nota di merito: primo posto nel girone. Nella scorsa stagione erano a quota 3 dopo i primi confronti della fase a gironi di Europa League: avevano battuto nettamente il Feyenoord in casa (4-2) e poi erano crollati in Danimarca con il Midtjylland (5-1 con Isaksen scatenato).

