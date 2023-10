CorSera | Sarri è pronto al ricorso e cerca la vecchia difesa

Come riportato da Il Tempo, saranno chiusi i settori ospiti nelle sfide di Champions League del 25 ottobre a Rotterdam e del 7 novembre all’Olimpico. Il Sassuolo, invece, ha fatto sapere che la vendita dei biglietti per la sfida contro la Lazio partirà venerdì 13 ottobre alle ore 10: il settore ospiti, la Tribuna Nord, costerà 30 euro. Per acquistare il tagliando ci sarà tempo fino alle 19 di venerdì 20.

Intanto è ancora in piedi l’ipotesi Zaccagni in Nazionale, nonostante il problema alla caviglia. Oggi nuova verifica per il giocatore che potrebbe raggiungere l’Italia di Spalletti almeno per la sfida di Wembley contro l’Inghilterra in programma martedì 17 ottobre. Ieri pomeriggio, alla ripresa dei lavori a Formello, oltre all’ex Verona e ai Nazionali, sono rimasti a riposo Immobile, Luis Alberto, Provedel e Basic. Aggregati quindi sei calciatori della Primavera.

