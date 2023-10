Feyenoord-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Il commento di Caicedo

Dopo aver superato l’Arezzo ai Sedicesimi di Finale, la Lazio Women torna in Coppa Italia Femminile. Ottimo inizio delle biancocelesti di mister Grassadonia, con tre successi nelle prime tre gare di Serie B Femminile. Domani pomeriggio invece, alle ore 15:00, al Centro Sportivo di Formello, arriverà l’Inter, negli Ottavi di Finale di Coppa Italia Femminile.

La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un video di presentazione in vista del match in programma domani, giovedì 12 ottobre, tra biancocelesti e nerazzurre. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “Domani al Fersini arriverà l’Inter. Porte aperte per la sfida valida per gli ottavi di finale”.

