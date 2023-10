FORMELLO – Sarri gestisce le energie della squadra: riposo per Luis Alberto. In nazionale Zaccagni

Dopo la sconfitta in casa del Milan per 2-0, sabato 30 settembre, la Lazio ha chiuso la settimana con due successi consecutivi. Mercoledì la vittoria in Champions League per 1-2 in casa del Celtic, nel secondo turno della fase a gironi, mentre ieri, all’Olimpico, i biancocelesti hanno sconfitto per 3-2 l’Atalanta di Gasperini, salendo così a quota 10 punti. Ora è tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali.

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, mister Sarri, dopo il match di ieri pomeriggio, ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Infatti, la ripresa degli allenamenti, al Centro Sportivo di Formello, è fissata per la giornata di mercoledì, con i biancocelesti che scenderanno in campo per la seduta pomeridiana in programma alle ore 16:30.

Il primo impegno della Lazio, dopo la sosta, è in programma sabato 21 ottobre alle ore 20:45, con la trasferta in casa del Sassuolo per la 9° giornata di Serie A.

