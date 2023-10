La Russia vorrebbe convocare Provedel, ma Rava obietta: “Non può giocare per la Russia perché on ha la cittadinanza…”

Dopo la rete segnata contro l’Atletico Madrid, Ivan Provedel è finito al centro di un cosiddetto “caso internazionale”: la Russia, paese originario della madre, avrebbe intenzione di convocarlo come ha ammesso il preparatore dei portieri della Nazionale, Vitaly Kafanov, a Sport-Express. Queste le parole riportate poi da TMW: “Stiamo seguendo le prestazioni di Vanja. Sappiamo che ha anche segnato un gol ma ci è dispiaciuto che si sia rifiutato di interloquire con noi. Ho chiesto alla nostra Federcalcio di mettermi in contatto con lui. Ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla Russia. Volevamo convocarlo.

Unica pecca notata da Giovanni Rava sarebbe che il portiere non ha la cittadinanza russa: “Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non lo sa”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: