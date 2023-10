Leggo | Lazio, tesoro Champions

Come riportato da Leggo, sono quasi 20 i milioni già incassati dalla Lazio per la partecipazione in Champions League.

Infatti, ai 15,640 della qualificazione si sono ora aggiunti i 930 mila del pareggio con l’Atletico Madrid ed i 2,8 milioni della vittoria di Glasgow. Dati importanti che, se confrontati con l’annata scorsa, già superano i ricavi totali provenienti dall’Europa League, che ammontavano a 13,9 milioni.

Gli incassi dovuti alla Champions League però, ovviamente, non si fermano qui: le altre 4 partite rimaste potrebbero portare nelle casse di Lotito altri 11,2 milioni. A breve, inoltre, entrerà anche la quota per il market pool: circa 6 milioni arriveranno dalla classifica dello scorso campionato, mentre un minimo di 2,73 milioni arriverà in base alle partite giocate in Champions quest’anno.

