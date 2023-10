Caso scommesse, Corona: “Nessun calciatore del Napoli è coinvolto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti ha commentato il difficile momento che ha scosso il calcio italiano per via dello scandalo scommesse. In particolare, sono stati coinvolti nel caso 3 giocatori italiani, di cui due arruolati in Nazionale Italiana: Zaniolo e Tonali, oltre a Fagioli.

Queste le sue parole:

“È stata una notte difficile, questa in un altro senso, perché poi quando devi portare a casa dei risultati importanti c’è un po’ di attesa e ansia nell’andare a giocare la partita. Questa notte era differente, c’era molta amarezza col passare delle ore. Tutta la squadra era vicina a loro, erano dispiaciuti degli eventi e continueremo a star loro vicini anche quando si abbasseranno i riflettori perché ora hanno tutte le luci addosso. È giusto aiutarli per quelli che sono gli eventi successi. La giustizia deve fare il suo percorso. Se sono state commesse delle cose irregolari è giusto pagare, funziona così. Penso che le parole di Gravina abbiano fatto chiarezza su tutto, siamo d’accordo con il nostro presidente e il ministro Abodi, su quello che è il rischio di cadere in queste tentazioni. Noi dobbiamo cercare di parlare ai giovani di queste insidie”.

