CdS | Difesa Lazio, a sinistra spunta Tiknizyan

Come riportato dal Corriere dello Sport, il terzino armeno classe 1999 di proprietà della Lokomotiv Mosca sarebbe stato accostato alla Lazio.

Nair Tiknizyan, cresciuto nel CSKA Mosca, in questa stagione ha realizzato 5 gol in 15 presenze tra campionato e Coppa di Russia. La stampa estera afferma inoltre la presenza di un emissario del club biancoceleste nella partita di qualificazione ad Euro2024 tra Lettonia ed Armenia. Collegate a questo interesse ci sono le voci che vedrebbero Adam Marusic spinto dal proprio agente Kezman a riunirsi con l’ex compagno Sergej Milinkovic-Savic in Arabia.

