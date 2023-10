FORMELLO – Doppia seduta per i biancocelesti: assenti Luis Alberto, Provedel e Rovella

Settimana di lavoro atletico e gestione per la Lazio. Il tecnico vuole ricaricare le batterie a chi ha giocato sempre e per questo motivo Luis Alberto non si vede sul terreno di gioco, lo spagnolo è rimasto in palestra per rifiatare. Ai box Ciro Immobile per l’ematoma al flessore rimediato dopo il Celtic e Ivan Provedel per la contusione all’anca, ha salutato invece Mattia Zaccagni che si è aggregato alla nazionale italiana di Luciano Spalletti. Tutte situazioni che rientreranno per il ritorno in campo contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Sarri intanto ha chiamato i giovani Renzetti, Ruggeri, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini della Primavera per l’allenamento di oggi pomeriggio. Domani è prevista una doppia seduta.

