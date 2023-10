Il Messaggero | Lotito chiama il Comitato per il logo di Expo 2030

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Rovella ha conquistato un posto da titolare nelle ultime tre giornate di Serie A contro Torino, Milan e Atalanta. Questo sembra indicare un cambiamento nelle gerarchie del ruolo, precedentemente occupato da Danilo Cataldi.

A Formello cerca di imparare da Vecino e Luis Alberto. Sa di dover migliorare nella costruzione del gioco e al tiro. Per riprendere pure il suo percorso in azzurro che si è fermato all’Under 21. Ma c’è anche un altro esame da superare. Contro Atletico Madrid e Celtic Sarri ha spostato in regia Vecino anche per la sua esperienza. Rovella è rimasto in panchina. Per la sfida col Feyenoord del 25 ottobre rincorre il posto da titolare. Per essere un regista anche da Champions.

