Il Tempo | Aquilotte ko al Fersini. L’Inter vola ai quarti

Come riportato da Il Tempo, la Lazio Women perde 2-0 in casa contro l’Inter e saluta la Coppa Italia; negli ottavi di finale della competizione le biancocelesti rimediano quindi il primo ko stagionale. Per le nerazzurre un gol per tempo: sblocca la partita Jelcic e la chiude Cambiaghi. Le capitoline dicono addio alla Coppa ma lo fanno a testa alta, contro una squadra che in A occupa i primi posti in classifica.

Embed from Getty Images

«Le sconfitte portano sempre malumore ma vanno fatti i complimenti alle ragazze – ha commentato Grassadonia – Siamo un gruppo sano, tutte danno un contributo. Potevamo finalizzare di più ma abbiamo tenuto testa ad un avversario con qualità».

Embed from Getty Images

Tra le migliori Moraca che promuove la prestazione di squadra: «C’è rammarico ma anche soddisfazione, ce la siamo giocata contro un avversario forte». Oggi giorno libero per le laziali e domani rifinitura in vista della gara casalinga con il Bologna, in programma domenica (ore 15).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: