Il Tempo | Zaccagni arriva a Coverciano. Sarri fa gli scongiuri

Come riportato da Il Tempo, ieri pomeriggio l’esterno biancoceleste ha raggiunto il gruppo azzurro in ritiro. Provedel, al contrario, è stato depennato dalla lista e rimarrà a Formello per il colpo all’anca. Sarri è costretto così a mandare giù un boccone amaro. Avrebbe preferito tenere Zaccagni al centro sportivo e preservarlo in vista della ripresa del campionato. Il timore è che possa scendere in campo martedì a Wembley contro l’Inghilterra e arrivare con la spia accesa sabato al Mapei Stadium per la gara con il Sassuolo.

Intanto, ieri mattina a Formello si sono quindi aggiunti alla rosa a disposizione di Sarri diversi elementi della Primavera: Renzetti, Ruggeri, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini. L’obiettivo in questa settimana è la gestione del gruppo, con tanti giovani aggregati. Il tecnico non sforza i calciatori acciaccati o affaticati, il primo di questi è Luis Alberto, previsto coi compagni per l’inizio della prossima settimana. In infermeria c’è Immobile, fermo per l’ematoma al flessore rimediato prima della sfida con l’Atalanta: gli esami non hanno evidenziato la lesione muscolare, Ciro potrebbe riaggregarsi a ridosso della trasferta di Reggio Emilia.

