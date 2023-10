Sassuolo-Lazio, la vendita dei tagliandi

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, recupera un giocatore in vista delle due partite contro Malta e Inghilterra. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito Gianlucadimarzio.com, l’esterno offensivo della Lazio, Mattia Zaccagni, ha recuperato dal suo infortunio ed è atteso nel pomeriggio di oggi a Coverciano per unirsi in ritiro ai convocati dell’Italia. Zaccagni, nel corso dell’ultima sfida prima della sosta, tra la sua Lazio e l’Atalanta, è stato sostituito a causa di un infortunio alla caviglia. Per questo motivo, l’esterno classe ’95 non ha partecipato ai primi giorni di ritiro della Nazionale.

A differenza del numero 20 biancoceleste invece, Ivan Provedel non fa più parte dei convocati. Il portiere della Lazio, alle prese con un problema all’anca, non è quindi riuscito ad unirsi ai convocati di Luciano Spalletti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: