14 ottobre 2017, sei anni fa la vittoria in rimonta della Lazio in casa della Juventus: il ricordo della società | VIDEO

Sono passati esattamente sei anni, da quell’ormai storico 14 ottobre del 2017. La Lazio, nell’ottava giornata di Serie A 2017/2018, scese in campo in trasferta, per affrontare la Juventus all’Allianz Stadium. In quell’occasione i biancocelesti vinsero in rimonta grazie alla doppietta di Ciro Immobile, arrivata nel secondo tempo, ribaltando l’iniziale vantaggio bianconero firmato Khedira, con cui si è chiusa la prima frazione.

Proprio la società biancoceleste, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha ricordato lo storico trionfo della Lazio in casa della Juventus: “È stata una partita vibrante, piena di emozioni quella dell’Allianz Stadium dove la Lazio, soffrendo è riuscita a portare a casa una vittoria che mancava dal 15 dicembre 2002. Un’eternità.

In questa partita la Lazio ha attraversato varie fasi. Ad inizio gara, la squadra di Allegri spingeva ed al 23’ è passata in vantaggio. L’azione si è sviluppata sulla sinistra, Asamoah è arrivato sul fondo e ha messi il cross sul quale si è avventato Khedira. Strakosha ha respinto ma sulla ribattuta si è avventato Douglas Costa che ha sbloccato il match. Nel secondo la Lazio è poi entrata in campo con un altro spirito, con un altro piglio. Più reattiva, determinata. Al secondo minuto della ripresa, ha pareggiato con Immobile, abile nello sfruttare un corridoio creatogli da uno splendido passaggio di Luis Alberto: Buffon trafitto. Sul ribaltamento di fronte la Juve ha avuto la possibilità di tornare in vantaggio ma Higuain, lanciato a rete, ha sparato una bordata che ha trovato la perfetta opposizione del portiere biancoceleste. Al 54’ minuto la Lazio è passata in vantaggio. Ciro Immobile, lanciato a rete, veniva steso da Buffon: calcio di rigore ed ammonizione per l’estremo difensore bianconero. Dagli 11 metri il bomber partenopeo è stato implacabile ed ha realizza il gol del sorpasso. Da lì in poi la partita ha vissuto di continui ribaltamenti di fronte. I cambi non hanno spostato più di tanto gli equilibri e sono stati i minuti finali, come in finale di Supercoppa, ad infiammare questa sfida. Al 91’ Dybala ha scagliato un tiro da fuori area che si è infranto sul palo interno ed esce. Un minuto dopo Caicedo, liberato da Milinkovic, solo davanti a Buffon ha avuto sul destro il potenziale colpo del KO.

Ma al 95’ è accaduto l’imponderabile. Patric ha steso Bernardeschi in area di rigore. Mazzoleni, con l’ausilio del VAR, ha poi assegnato il rigore che, calciato da Dybala, è stato parato da Strakosha. La partita è terminata lì, con un brivido per i tifosi biancocelesti che hanno esploso la loro gioia nell’attimo in cui il loro portiere ha respinto l’estrema punizione, regalando una meritata vittoria alla Lazio che è tornata a vincere a Torino dopo 15 anni.

Così i biancocelesti: Strakosha, Bastos, de Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (84′ Patric), Luis Alberto (72′ Nani), Immobile (75′ Caicedo). Allenatore: S. Inzaghi”.

Non solo: la Lazio, anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare il successo biancoceleste per 1-2. Il video pubblicato, che ripercorre le fasi salienti del match, è accompagnato dalla didascalia: “14.10.2017. Espugnato lo Stadium: Juventus battuta in rimonta con la doppietta di Ciro Immobile”.

