CdS | Bis per Castellanos: toccherà ancora a lui con il Sassuolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile effettuerà nuovi esami lunedì per cui nella prossima sfida di campionato si ripartirà dall’argentino che vuole confermarsi dopo la buona prestazione contro l’Atalanta.

Castellanos si tiene pronto. Ha lavorato agli ordini di Sarri insieme a tutti gli altri acquisti. E’ un’ottima occasione per recuperare il tempo perso in estate, saltando il ritiro di Auronzo.

La prima settimana di stop si è conclusa ieri, la ripresa è fissata per lunedì. Sarri non sta lavorando con Provedel e Immobile, con Luis Alberto (rifiata), Vecino, Hysaj e Marusic (tutti e tre in nazionale). Ieri era prevista una doppia seduta, non s'è visto Rovella nel pomeriggio. Il centrocampista ha effettuato un lavoro differenziato. Gestione, dicono da Formello. Da lunedì il quadro sarà più chiaro per Ciro, conta di essere in panchina con il Sassuolo. Si aspetterà il rientro dei nazionali. L'ultimo ad arrivare sarà Vecino, impegnato in Uruguay contro il Brasile.

