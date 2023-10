CdS | Lotito-Sarri una tregua Champions per la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, i rapporti sono di nuovo distesi con il presidente biancoceleste soddisfatto della crescita dei nuovi, apprezzata anche dal tecnico. Il disgelo tra Sarri e Lotito si è visto nell’abbraccio tra i due dopo la vittoria contro l’Atalanta che ha fatto rientrare il caso.

Alla ripresa Sarri e la Lazio sono attesi da un nuovo mini girone dantesco. Sassuolo fuori, Fiorentina all’Olimpico, Bologna fuori, il derby. In più ci saranno le sfide contro il Feyenoord, in trasferta e in casa, da affrontare per difendere il primato del girone, diviso con l’Atletico Madrid. Tra la fine di ottobre e metà novembre la Lazio si giocherà gran parte del prosieguo della stagione. Deve fare più punti possibili in campionato e provare a restare in corsa in Coppa. Dalla pausa di novembre in poi il calendario sarà un po’ meno arduo, ad eccezione delle partite che precederanno il Natale (Atletico fuori e Inter in casa tra il 13 e il 17 dicembre).

