CdS | Raggi: «Expo 2030 sulle maglie biancocelesti»

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrà il logo per sponsorizzare Expo 2030 sulle sue maglie. A darne l’ufficialità, di fatto, è stata Virginia Raggi, presidente della Commissione speciale che guida la candidatura: «Lotito – ha detto al programma “Giornale Radio Football Club” su Radio Giornale Radio – ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione: Sassuolo-Lazio dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova divisa. La Roma non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?».

Già nei giorni scorsi – in attesa dell’ufficialità – il reparto marketing si era messo al lavoro per presentare una serie di proposte al presidente Lotito, in modo tale da evitare di apporre sulla divisa biancoceleste la scritta “SPQR” così come l’aveva la Roma. Ci sono varie opzioni al vaglio, sarà selezionata la più adeguata per far combaciare l’interesse del club con quello della città capitolina.

