CorSera | Zaccagni salta Malta ma resta in azzurro

Come riportato dal Corriere della Sera, Zaccagni non è partito per Bari, dove l’Italia stasera affronterà Malta, ma è rimasto a Coverciano.

Sarri ora non vuole distrazioni e sta lavorando sul recupero fisico di Immobile che è pronto a riprendersi la fascia da capitano a Reggio Emilia. In più il tecnico biancoceleste sta svolgendo un lavoro specifico sulla difesa, la grande delusione di quest’inizio di stagione: troppi i gol incassati, troppe le disattenzioni, a fronte di un portiere, Provedel, spesso migliore in campo. È questo, insieme alla concentrazione che allontani i cali di tensione, l’obiettivo di una Lazio che vuole mettersi alle spalle la discontinuità.

