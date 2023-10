Italia-Malta, successo netto per gli azzurri: Bonaventura, Frattesi e Berardi regalano il secondo posto a Spalletti

Termina l’incontro valido per le qualificazioni a Euro2024 tra Italia e Malta. Gli azzurri portano a casa il successo per 4-0, con i gol di Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi. Una vittoria che porta la squadra di Spalletti al secondo posto del girone, in attesa del prossimo incontro con l’Inghilterra in programma martedì.

